Old Spice поможет киберспортсменам Overwatch подкачать пальцы
Фото: © YouTube/Old Spice
Компания — производитель дезодорантов и средств ухода за телом теперь спонсирует киберспорт.
Фирма Old Spice теперь сотрудничает с компанией Blizzard. Производитель мужских дезодорантов и средств ухода за телом стал спонсором североамериканского Overwatch Contenders — низшего профессионального дивизиона, участники которого сражаются за деньги и выход в высшую лигу Overwatch League.
Сотрудничество порадует не только инвесторов компании Blizzard, но и обычных геймеров. Теперь Old Spice будет выпускать креативную рекламу в отношении киберспорта. Первое видео уже можно посмотреть.
В ролике геймеров зазывают в тренажёрный зал для пальцев. Основной посыл видео: чтобы стать успешным киберспортсменом, вам понадобится хорошая моторика пальцев.
Напомним, первый сезон Overwatch Contenders в США пройдёт с 11 марта по 13 мая. Призовой фонд — 185 тысяч долларов.