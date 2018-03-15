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Опубликовано 15 марта 2018, 19:21

Old Spice поможет киберспортсменам Overwatch подкачать пальцы

Фото: &copy; YouTube/Old Spice

Фото: © YouTube/Old Spice

Компания — производитель дезодорантов и средств ухода за телом теперь спонсирует киберспорт.

Фирма Old Spice теперь сотрудничает с компанией Blizzard. Производитель мужских дезодорантов и средств ухода за телом стал спонсором североамериканского Overwatch Contenders — низшего профессионального дивизиона, участники которого сражаются за деньги и выход в высшую лигу Overwatch League.

Сотрудничество порадует не только инвесторов компании Blizzard, но и обычных геймеров. Теперь Old Spice будет выпускать креативную рекламу в отношении киберспорта. Первое видео уже можно посмотреть.

В ролике геймеров зазывают в тренажёрный зал для пальцев. Основной посыл видео: чтобы стать успешным киберспортсменом, вам понадобится хорошая моторика пальцев.

Напомним, первый сезон Overwatch Contenders в США пройдёт с 11 марта по 13 мая. Призовой фонд — 185 тысяч долларов.

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Сергей Сурепин
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