Симулятор Bitcoin Tycoon даст игрокам почувствовать горечь добычи биткоинов
Фото: © Bitcoin Tycoon
Теперь геймеры могут на себе ощутить все прелести майнинга без необходимости покупать настоящую ферму.
Студия 99 Game из Шанхая готовится к выпуску симулятора майнера. Игра получила название Bitcoin Tycoon.
Игроки начинают свою историю как ранний биткоин-энтузиаст, познакомившийся с майнингом в 2014 году. Пользователи смогут подняться по карьерной лестнице в сегменте криптовалют, собирать и улучшать собственные фермы, а позже познать всю горечь майнинга.
Разработчики пообещали представить "десятки брендов" и "кучу технических средств", чтобы игроки могли собрать майнер мечты. Всего в игре будет восемь персонажей. Игра выйдет в мае 2018 года в Steam.