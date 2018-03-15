Симулятор Bitcoin Tycoon даст игрокам почувствовать горечь добычи биткоинов

Теперь геймеры могут на себе ощутить все прелести майнинга без необходимости покупать настоящую ферму.

Студия 99 Game из Шанхая готовится к выпуску симулятора майнера. Игра получила название Bitcoin Tycoon.

Игроки начинают свою историю как ранний биткоин-энтузиаст, познакомившийся с майнингом в 2014 году. Пользователи смогут подняться по карьерной лестнице в сегменте криптовалют, собирать и улучшать собственные фермы, а позже познать всю горечь майнинга.