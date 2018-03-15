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Опубликовано 15 марта 2018, 20:03

Симулятор Bitcoin Tycoon даст игрокам почувствовать горечь добычи биткоинов

Фото: &copy;&nbsp;Bitcoin Tycoon

Фото: © Bitcoin Tycoon

Теперь геймеры могут на себе ощутить все прелести майнинга без необходимости покупать настоящую ферму.

Студия 99 Game из Шанхая готовится к выпуску симулятора майнера. Игра получила название Bitcoin Tycoon.

Игроки начинают свою историю как ранний биткоин-энтузиаст, познакомившийся с майнингом в 2014 году. Пользователи смогут подняться по карьерной лестнице в сегменте криптовалют, собирать и улучшать собственные фермы, а позже познать всю горечь майнинга.

Разработчики пообещали представить "десятки брендов" и "кучу технических средств", чтобы игроки могли собрать майнер мечты. Всего в игре будет восемь персонажей. Игра выйдет в мае 2018 года в Steam.

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Сергей Сурепин
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