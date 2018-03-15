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Опубликовано 15 марта 2018, 20:42

Microsoft назвала дату проведения самой масштабной конференции

Американская корпорация в этом году будет выступать на самой крупной игровой выставке.

Фото: &copy; Flickr/Kārlis Dambrāns

Фото: © Flickr/Kārlis Dambrāns

Microsoft рассказала, когда проведёт собственную презентацию с новыми играми. Разработчики представят новые продукты уже 10 июня.

Команда сообщила, что это будет самое большое мероприятие в рамках E3. Сама же выставка пройдёт с 12 по 15 июня.

Предполагается, что разработчики представят множество новых эксклюзивов для консоли Xbox. Среди них могут появиться Halo и Gears of War. Сама же презентация пройдёт в Microsoft Theater.

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Сергей Сурепин
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