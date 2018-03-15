Microsoft назвала дату проведения самой масштабной конференции
Американская корпорация в этом году будет выступать на самой крупной игровой выставке.
Фото: © Flickr/Kārlis Dambrāns
Microsoft рассказала, когда проведёт собственную презентацию с новыми играми. Разработчики представят новые продукты уже 10 июня.
Команда сообщила, что это будет самое большое мероприятие в рамках E3. Сама же выставка пройдёт с 12 по 15 июня.
Предполагается, что разработчики представят множество новых эксклюзивов для консоли Xbox. Среди них могут появиться Halo и Gears of War. Сама же презентация пройдёт в Microsoft Theater.