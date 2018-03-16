Независимые разработчики игр хвалят самую популярную консоль 2017 года

Независимые разработчики сходятся во мнении, что Nintendo Switch — отличная платформа для их небольших проектов. Самая популярная консоль 2017 года сейчас пользуется спросом среди небольших команд.

По мнению создателя Darkest Dungeon Тайлера Сигмана, Switch — отличный вариант для тех, кто хочет выпустить портативную игру. Консоль без проблем справляется с теми требованиями, которые могут возникнуть у разработчиков.

Помимо этого, разработчик Super Meat Boy Томми Рефенес был удивлён продажами игры на Switch. Проект купили 15% от продаж на релизе 2010 года именно на Switch. Это заставляет разработчиков задуматься, не стоит ли им переключить своё внимание именно на эту консоль.