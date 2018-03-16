Полиция Южной Кореи арестовала киберспортсмена за договорной матч по StarCraft

Вместе с профессиональным игроком полиция задержала около 100 человек, сделавших ставку на игру через нелегальный сервис.

Полиция города Пусан (Южная Корея) арестовала профессионального игрока в StarCraft. Он подозревается в сотрудничестве с нелегальной букмекерской онлайн-конторой Toto. Вместе с этим геймера обвинили в договорном матче на турнире BEXCO 2017.

Сейчас киберспортсмену предъявляются обвинения в получении суммы в размере 4,2 тысячи долларов. Эти деньги он получил за намеренный проигрыш в матче. Также геймера пожизненно отстраняют от последующих игр, а все заработанные им ранее призовые деньги будут конфискованы.