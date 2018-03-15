Запущен бесплатный курс по изучению клингонского языка из "Звёздного пути"
Кадр из сериала “Звездный путь”/kinopoisk.ru
Теперь все желающие могут обучиться языку из популярного сериала и полноценно разговаривать на нём.
Сервис для изучения иностранных языков Duolingo запустил новый курс. Теперь все желающие могут начать изучение клингонского языка, на котором говорит вымышленная цивилизация клингонов из "Звёздного пути".
Курс разрабатывали поклонники сериала с 2015 года. С его помощью энтузиасты смогут без проблем выучить выдуманный язык.
В образовательную программу входит не только обучение фонетике, но и курс по базовому лексикону. Клингонский язык разработал лингвист Марк Окранд. Его особенность — детально проработанные фонетика и грамматика.