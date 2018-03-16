На Лару Крофт сняли порнопародию

Главные роли сыграли Кимми Грэджер, Рина Эллис, Тина Кэй, Дэнни Ди и Райан Райдер. Для того чтобы избежать проблем с авторскими правами, главную героиню озвучила Лаура Кротч. Всё действие происходит в Англии.