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Регион
Опубликовано 16 марта 2018, 06:58

На Лару Крофт сняли порнопародию

Скриншот видео&nbsp;Trendzz

Скриншот видео Trendzz

Накануне выхода перезапуска вселенной "Лары Крофт" в Сети появилась новая пронопародия.

Студия Digital Playground выпустила пародию Poon Raider: A DP XXX Parody. Порноверсия "Лары Крофт" состоит из четырёх частей.

Главные роли сыграли Кимми Грэджер, Рина Эллис, Тина Кэй, Дэнни Ди и Райан Райдер. Для того чтобы избежать проблем с авторскими правами, главную героиню озвучила Лаура Кротч. Всё действие происходит в Англии.

Напомним, 15 марта в российский прокат вышел боевик "Tomb Raider: Лара Крофт". Главную роль, в отличие от предыдущих частей, сыграла Алисия Викандер.

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Сергей Сурепин
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