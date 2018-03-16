На Лару Крофт сняли порнопародию
Скриншот видео Trendzz
Накануне выхода перезапуска вселенной "Лары Крофт" в Сети появилась новая пронопародия.
Студия Digital Playground выпустила пародию Poon Raider: A DP XXX Parody. Порноверсия "Лары Крофт" состоит из четырёх частей.
Главные роли сыграли Кимми Грэджер, Рина Эллис, Тина Кэй, Дэнни Ди и Райан Райдер. Для того чтобы избежать проблем с авторскими правами, главную героиню озвучила Лаура Кротч. Всё действие происходит в Англии.
Напомним, 15 марта в российский прокат вышел боевик "Tomb Raider: Лара Крофт". Главную роль, в отличие от предыдущих частей, сыграла Алисия Викандер.