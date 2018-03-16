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Опубликовано 16 марта 2018, 07:18

По мотивам сериала "Нарко" о Пабло Эскобаре выйдет игра

Кадр сериала "Нарко"/ &copy; Кинопоиск

Кадр сериала "Нарко"/ © Кинопоиск

Новая видеоигра будет основана на одноимённом сериале Netflix и расскажет историю наркобарона.

Компания Curve Digital анонсировала игру по мотивам сериала "Нарко". Разработкой проекта занимается студия Kuju Ltd.

Мы с нетерпением ждём создания игры, которая будет посвящена фантастической истории сериала Netflix. Мы очень рады и обещаем потрясающий геймплей, который порадует и поклонников шоу, и геймеров.

Разработчики Kuju Ltd.

Представители студии Gaumont, создавшей сериал, заявили, что доверяют Curve Digital. Они верят, что команда сможет создать достойную игровую адаптацию на основе сюжета и персонажей трёх вышедших сезонов.

Игра выйдет весной 2019 года на всех популярных платформах. Сам же сериал Netflix рассказывает реальную историю Пабло Эскобара, руководителя Медельинского картеля, и его противостояния с агентами УБН.

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Сергей Сурепин
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