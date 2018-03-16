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Опубликовано 16 марта 2018, 07:49

Крымский геймер воровал деньги с карты бабушки

Фото &copy; Flickr/Mr Seb

Фото © Flickr/Mr Seb

В связи с этим возбуждено уголовное дело. Теперь преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В отношении 22-летнего жителя Ленинского района возбудили уголовное дело за кражу денег с банковской карты. Геймер воровал у собственной бабушки.

Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о краже более 35 тысяч рублей. С декабря 2017 по январь 2018 года с карты женщины снимали деньги шесть раз.

Подозреваемым оказался внук пенсионерки, который ранее уже был судим. У него был доступ к мобильному телефону бабушки. Задержанный переводил деньги с карты потерпевшей на свой электронный кошелёк. Молодой человек тратил средства на покупки в компьютерных играх.

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Сергей Сурепин
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