Крымский геймер воровал деньги с карты бабушки
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В связи с этим возбуждено уголовное дело. Теперь преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.
В отношении 22-летнего жителя Ленинского района возбудили уголовное дело за кражу денег с банковской карты. Геймер воровал у собственной бабушки.
Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о краже более 35 тысяч рублей. С декабря 2017 по январь 2018 года с карты женщины снимали деньги шесть раз.
Подозреваемым оказался внук пенсионерки, который ранее уже был судим. У него был доступ к мобильному телефону бабушки. Задержанный переводил деньги с карты потерпевшей на свой электронный кошелёк. Молодой человек тратил средства на покупки в компьютерных играх.