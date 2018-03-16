Крымский геймер воровал деньги с карты бабушки

В связи с этим возбуждено уголовное дело. Теперь преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

В отношении 22-летнего жителя Ленинского района возбудили уголовное дело за кражу денег с банковской карты. Геймер воровал у собственной бабушки.

Пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о краже более 35 тысяч рублей. С декабря 2017 по январь 2018 года с карты женщины снимали деньги шесть раз.