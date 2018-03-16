Пользователи Twitch создали полицию нравов для охоты на полуголых стримерш

Пользователи Twitch пытаются навести порядок на площадке для трансляции видео. В правилах пользования сервисом есть пункт, который запрещает девушкам транслировать игры в вызывающих костюмах. Также запрет касается показа контента, который заведомо не связан с играми и содержит вызывающие кадры.

Одной из первых стримерш, за которую взялась полиция нравов, стала She Shaps. Девушка рассказала, что на её трансляцию пришёл человек, который завёл с ней милую беседу, однако спустя некоторое время резко ретировался со словами, что он проверяет все потоки с девушками, сообщая в поддержку о тех, кто не соблюдает правила пользования.