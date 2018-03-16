Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 марта 2018, 08:09

Пользователи Twitch создали полицию нравов для охоты на полуголых стримерш

Фото &copy; Flickr/Martha Sarah

Фото © Flickr/Martha Sarah

Геймеры теперь пристально следят за девушками, которые нарушают условия пользования сервисом.

Пользователи Twitch пытаются навести порядок на площадке для трансляции видео. В правилах пользования сервисом есть пункт, который запрещает девушкам транслировать игры в вызывающих костюмах. Также запрет касается показа контента, который заведомо не связан с играми и содержит вызывающие кадры.

Одной из первых стримерш, за которую взялась полиция нравов, стала She Shaps. Девушка рассказала, что на её трансляцию пришёл человек, который завёл с ней милую беседу, однако спустя некоторое время резко ретировался со словами, что он проверяет все потоки с девушками, сообщая в поддержку о тех, кто не соблюдает правила пользования.

Сейчас пользователи Twitch регулярно посещают трансляции девушек, которые нарушают правила. Они пытаются очистить сервис от нежелательного контента.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • США
  • twitch
  • В мире
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar