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Опубликовано 16 марта 2018, 15:17

Известная российская модель стала лицом популярной китайской мобильной игры

Фото: &copy;&nbsp;weibo.com

Фото: © weibo.com

Девушка будет сниматься в рекламной кампании в качестве косплей-персонажа боевика.

Известная российская модель Елена Делигиоз позирует для новой рекламной фотосессии косплея. Девушку изобразили в роли женщины солдата из Knives Out — популярной китайской мобильной игры.

Мобильная игра Knives Out от китайской компании Netease достаточно быстро набрала популярность в стране, возглавив рейтинг iOS. Позже игра стала самым популярным проектом во всём мире.

Сейчас Knives Out в магазине Google Play занимает первое место в рейтинге игр с оценкой 4,2.

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Сергей Сурепин
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