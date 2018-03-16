Известная российская модель стала лицом популярной китайской мобильной игры
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Девушка будет сниматься в рекламной кампании в качестве косплей-персонажа боевика.
Известная российская модель Елена Делигиоз позирует для новой рекламной фотосессии косплея. Девушку изобразили в роли женщины солдата из Knives Out — популярной китайской мобильной игры.
Мобильная игра Knives Out от китайской компании Netease достаточно быстро набрала популярность в стране, возглавив рейтинг iOS. Позже игра стала самым популярным проектом во всём мире.
Сейчас Knives Out в магазине Google Play занимает первое место в рейтинге игр с оценкой 4,2.