Авторы "Ведьмака" проведут карточный чемпионат в соляной шахте из списка ЮНЕСКО

Лучшие геймеры будут сражаться за призовой фонд в размере ста тысяч долларов, а также путёвку на чемпионат мира.

Польская компания CD Projekt RED проведёт третий чемпионат GWENT Challenger в соляной шахте "Величка". В турнире участвует восемь киберспортсменов.

Соревнования запланированы на 28–29 апреля. Призовой фонд — 100 тысяч долларов. Также победители получат путёвку на чемпионат мира, который пройдёт в конце 2018 года.