Авторы "Ведьмака" проведут карточный чемпионат в соляной шахте из списка ЮНЕСКО
Фото: © CD Projekt RED
Лучшие геймеры будут сражаться за призовой фонд в размере ста тысяч долларов, а также путёвку на чемпионат мира.
Польская компания CD Projekt RED проведёт третий чемпионат GWENT Challenger в соляной шахте "Величка". В турнире участвует восемь киберспортсменов.
Соревнования запланированы на 28–29 апреля. Призовой фонд — 100 тысяч долларов. Также победители получат путёвку на чемпионат мира, который пройдёт в конце 2018 года.
Сейчас известны имена только четверых игроков: Фредерик Freddybabes Бёрд, Ян Superjj Янсен, Андржей Adzikov Баль и Дамьен TailBot Кажмерчак. Остальные игроки определятся по итогам отборочных этапов.