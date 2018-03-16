Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 16 марта 2018, 15:47

Авторы "Ведьмака" проведут карточный чемпионат в соляной шахте из списка ЮНЕСКО

Фото: &copy; CD Projekt RED

Фото: © CD Projekt RED

Лучшие геймеры будут сражаться за призовой фонд в размере ста тысяч долларов, а также путёвку на чемпионат мира.

Польская компания CD Projekt RED проведёт третий чемпионат GWENT Challenger в соляной шахте "Величка". В турнире участвует восемь киберспортсменов.

Соревнования запланированы на 28–29 апреля. Призовой фонд — 100 тысяч долларов. Также победители получат путёвку на чемпионат мира, который пройдёт в конце 2018 года.

Сейчас известны имена только четверых игроков: Фредерик Freddybabes Бёрд, Ян Superjj Янсен, Андржей Adzikov Баль и Дамьен TailBot Кажмерчак. Остальные игроки определятся по итогам отборочных этапов.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • киберспорт
  • ведьмак
  • соревнования
  • В мире
  • юнеско
  • гвинт
  • cdprojektred
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar