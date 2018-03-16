Футбольный клуб "Гамбург" открыл киберспортивное подразделение

Футбольный клуб "Гамбург" объявил об открытии киберспортивного подразделения. Организация подписала сразу двух игроков по FIFA 18.

Они будут выступать в Киберспортивной бундеслиге. До этого о подписании игроков по FIFA объявили команды "Герта", "Вольфсбург" и "Байер 04".