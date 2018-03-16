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Регион
Опубликовано 16 марта 2018, 16:17

Футбольный клуб "Гамбург" открыл киберспортивное подразделение

Германия стала одной из основных стран, которые активно вкладывают деньги в киберспорт.

Фото: &copy; EA

Фото: © EA

Футбольный клуб "Гамбург" объявил об открытии киберспортивного подразделения. Организация подписала сразу двух игроков по FIFA 18.

Они будут выступать в Киберспортивной бундеслиге. До этого о подписании игроков по FIFA объявили команды "Герта", "Вольфсбург" и "Байер 04".

Напомним, 7 февраля появилась информация, что Правительство Германии признаёт киберспорт официальным видом спорта.

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Сергей Сурепин
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