Футбольный клуб "Гамбург" открыл киберспортивное подразделение
Германия стала одной из основных стран, которые активно вкладывают деньги в киберспорт.
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Футбольный клуб "Гамбург" объявил об открытии киберспортивного подразделения. Организация подписала сразу двух игроков по FIFA 18.
Они будут выступать в Киберспортивной бундеслиге. До этого о подписании игроков по FIFA объявили команды "Герта", "Вольфсбург" и "Байер 04".
Напомним, 7 февраля появилась информация, что Правительство Германии признаёт киберспорт официальным видом спорта.