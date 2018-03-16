31-летний геймер потратил на мобильную игру почти 4 миллиона рублей

Поклонник видеоигр заинтересовался условно-бесплатным проектом для Android и iOS.

Порой геймеры настолько увлекаются видеоиграми, что начинают тратить на них не только уйму своего времени, но и целое состояние. Один 31-летний геймер по имени Дайго потратил в мобильной игре около 70 тысяч долларов (почти четыре миллиона рублей).

Японский геймер увлёкся мобильной ролевой игрой Fate/Grand Order от компании Sony. Молодой человек заявил, что если любишь что-то, то на это не жалко тратить своё время и деньги.

Дайго играет в Fate/Grand Order практически всегда: когда работает за компьютером и во время приёма пищи. Геймер заявил, что он просто хочет сделать своих персонажей сильнее и не задумывается о потраченных на игру деньгах.