Исследователи доказали влияние социальных сетей на поведение геймеров
Социальные сети могут стать одним из лучших бесплатных инструментов для привлечения и удержания геймеров в мобильных играх.
Фото: © Sonic Forces
Аналитики Sega и GetSocial изучили аудиторию мобильной игры Sonic Forces: Speed Battle для iOS и Android. Привлечённые через социальные сети геймеры возвращаются к игре на 43% чаще.
При этом игровые сессии таких пользователей длятся на 87% дольше, чем у обычных игроков. Самой эффективной площадкой по приобретению пользователей в Sonic Forces: Speed Battle оказался мессенджер WhatsApp. Всего удалось привлечь 18,8 тысячи игроков.
Также исследование показало, что попавшие в игру по приглашению в социальных сетях пользователи сами отправляют такие приглашения втрое чаще, чем обычные геймеры.