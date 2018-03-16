Исследователи доказали влияние социальных сетей на поведение геймеров

Аналитики Sega и GetSocial изучили аудиторию мобильной игры Sonic Forces: Speed ​​Battle для iOS и Android. Привлечённые через социальные сети геймеры возвращаются к игре на 43% чаще.

При этом игровые сессии таких пользователей длятся на 87% дольше, чем у обычных игроков. Самой эффективной площадкой по приобретению пользователей в Sonic Forces: Speed ​​Battle оказался мессенджер WhatsApp. Всего удалось привлечь 18,8 тысячи игроков.