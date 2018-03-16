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Регион
Опубликовано 16 марта 2018, 17:18

Исследователи доказали влияние социальных сетей на поведение геймеров

Социальные сети могут стать одним из лучших бесплатных инструментов для привлечения и удержания геймеров в мобильных играх.

Фото: &copy;&nbsp;Sonic Forces

Фото: © Sonic Forces

Аналитики Sega и GetSocial изучили аудиторию мобильной игры Sonic Forces: Speed ​​Battle для iOS и Android. Привлечённые через социальные сети геймеры возвращаются к игре на 43% чаще.

При этом игровые сессии таких пользователей длятся на 87% дольше, чем у обычных игроков. Самой эффективной площадкой по приобретению пользователей в Sonic Forces: Speed ​​Battle оказался мессенджер WhatsApp. Всего удалось привлечь 18,8 тысячи игроков.

Также исследование показало, что попавшие в игру по приглашению в социальных сетях пользователи сами отправляют такие приглашения втрое чаще, чем обычные геймеры.

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Сергей Сурепин
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