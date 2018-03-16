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Регион
Опубликовано 16 марта 2018, 19:17

В Госдуме назвали глупостью слова Джонсона "о приказе отравить Скрипаля"

Фото &copy; РИА Новости/Наталья Селиверстова&nbsp;

Фото © РИА Новости/Наталья Селиверстова 

По мнению парламентария, данная инсценировка приурочена к предстоящим выборам президента РФ.

В Госдуме назвали глупостью слова главы британского МИД Бориса Джонсона о якобы причастности президента РФ Владимира Путина к организации отравления экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом заявил зампред Комитета ГД по международным делам Алексей Чепа.

— Трудно оценивать подобную глупость. Такое делается именно к выборам. Они специально пытаются привести какую-то порочащую информацию. Это всё на 100% инсценированные вещи, — приводит его слова RT.

По мнению парламентария, если бы Скрипаль представлял хотя бы малейшую угрозу, то его семья на протяжении нескольких лет после его депортации не приезжала бы неоднократно в Россию.

— Это же абсурд, — добавил Чепа.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон считает весьма высокой вероятность причастности Путина к делу об отравлении Скрипаля. В Кремле назвали его слова непростительным нарушением дипломатических правил приличия.

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Алёна Темирчиева
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