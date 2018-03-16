Девушка-альбинос из шоу "Холостяк" рассказала о своей болезни
В марте на ТНТ стартовал новый сезон шоу "Холостяк". Героем проекта стал 23-летний певец Егор Крид. Среди красавиц, которые ведут борьбу за сердце певца, есть девушка с белоснежной кожей — Алиса Лисс. В разговоре с Егором она рассказала о своём прошлом. Алиса потеряла ребёнка, похоронила практически всех близких и вылечилась от рака.
Алиса — альбинос, работает моделью на тематических съёмках. Девушка ведёт "инстаграм", где публикует откровенные фотографии и снимки в эпатажных образах.
"К сожалению, мало кто знает, что альбинизма бывает много видов, как и любая мутация, он имеет разные степени и виды. Существуют альбиносы, полностью лишённые пигмента, это самая тяжёлая из форм заболевания, и к ней в придачу идёт целый список болезней и проблем. Мне повезло, и я обладатель более лёгкой и менее эффектной на вид формы. И это хорошо, потому что многие беды тяжёлой формы обошли меня стороной", — поделилась девушка.
"С годами я всё меньше отличалась от обычных людей, впрочем, это было не так заметно, так как я обожала менять образы. Брови и ресницы в солнечное время года выгорают сами, они очень быстро впитывают пигмент, тёмные тушь или тональный крем отмыть невероятно трудно! Для придания им яркости на фотографиях я использую бальзам для ресниц. Оттенок волос люблю менять от серебряного до золотого, иногда даже розового. Проблемы с глазами я решаю линзами, иногда, если не лень, ношу очки", — рассказала Алиса.