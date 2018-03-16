Девушка-альбинос из шоу "Холостяк" рассказала о своей болезни

В марте на ТНТ стартовал новый сезон шоу "Холостяк". Героем проекта стал 23-летний певец Егор Крид. Среди красавиц, которые ведут борьбу за сердце певца, есть девушка с белоснежной кожей — Алиса Лисс. В разговоре с Егором она рассказала о своём прошлом. Алиса потеряла ребёнка, похоронила практически всех близких и вылечилась от рака.

Алиса — альбинос, работает моделью на тематических съёмках. Девушка ведёт "инстаграм", где публикует откровенные фотографии и снимки в эпатажных образах.

Публикация от Alisa Liss\ Алиса Лисс (@liss_model) 22 Фев 2018 в 5:46 PST

"К сожалению, мало кто знает, что альбинизма бывает много видов, как и любая мутация, он имеет разные степени и виды. Существуют альбиносы, полностью лишённые пигмента, это самая тяжёлая из форм заболевания, и к ней в придачу идёт целый список болезней и проблем. Мне повезло, и я обладатель более лёгкой и менее эффектной на вид формы. И это хорошо, потому что многие беды тяжёлой формы обошли меня стороной", — поделилась девушка.

Публикация от Alisa Liss\ Алиса Лисс (@liss_model) 28 Янв 2018 в 3:24 PST

Публикация от Alisa Liss\ Алиса Лисс (@liss_model) 31 Мар 2017 в 4:28 PDT