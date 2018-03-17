Никакого бизнес-класса. В России могут создать "моральный кодекс" для депутатов

Закон планируется принять в виде внутреннего нормативного документа, с которым будут обязаны ознакомиться все парламентарии.

В России предложили ввести кодекс, регламентирующий публичное поведение депутатов и членов их семей. Как сообщает RT, автором инициативы выступил депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров.

Как предполагается, "моральный кодекс" будет носить рекомендательный характер. В частности, парламентариям и их близким родственникам посоветуют отказаться от перелётов бизнес-классом и демонстрации роскоши в социальных сетях. Также депутатам порекомендуют не злоупотреблять служебным положением и проводить отпуск на российских курортах: в Крыму, Сочи или на Кавказе.

В предлагаемом документе уделено внимание отношениям народных избранников с противоположным полом. Так, депутатам могут посоветовать "не допускать проявлений сексуальных поползновений и склонения к разного рода близости, включая интимные отношения".

"Моральный кодекс" планируется принять в виде внутреннего нормативного документа, с которым будут обязаны ознакомиться все народные избранники.