Никакого бизнес-класса. В России могут создать "моральный кодекс" для депутатов
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Закон планируется принять в виде внутреннего нормативного документа, с которым будут обязаны ознакомиться все парламентарии.
В России предложили ввести кодекс, регламентирующий публичное поведение депутатов и членов их семей. Как сообщает RT, автором инициативы выступил депутат заксобрания Ленобласти Владимир Петров.
Как предполагается, "моральный кодекс" будет носить рекомендательный характер. В частности, парламентариям и их близким родственникам посоветуют отказаться от перелётов бизнес-классом и демонстрации роскоши в социальных сетях. Также депутатам порекомендуют не злоупотреблять служебным положением и проводить отпуск на российских курортах: в Крыму, Сочи или на Кавказе.
В предлагаемом документе уделено внимание отношениям народных избранников с противоположным полом. Так, депутатам могут посоветовать "не допускать проявлений сексуальных поползновений и склонения к разного рода близости, включая интимные отношения".
"Моральный кодекс" планируется принять в виде внутреннего нормативного документа, с которым будут обязаны ознакомиться все народные избранники.
Автор инициативы отмечает, что в случае одобрения проекта список рекомендаций можно будет скорректировать или дополнить.