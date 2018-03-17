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Опубликовано 17 марта 2018, 13:59

"Адекватный ответ". Слуцкий прокомментировал высылку британских дипломатов из РФ

Леонид Слуцкий.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости/Александр Натрускин

Леонид Слуцкий. Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин

Противостояние, по его мнению, было развёрнуто Лондоном по надуманному предлогу и без всяких доказательств.

Председатель Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высылку из России британских дипломатов и ряд других действий Москвы в отношении Лондона. Такой ответ он назвал абсолютно адекватным.

— Объявление персонами нон грата 23 дипломатов Великобритании — абсолютно адекватный и симметричный ответ действиям Лондона, где была развёрнута настоящая провокационная кампания по очернению России в связи с "делом Скрипаля", — сказал Слуцкий.

По его словам, Россия может принять и дополнительные меры, если Лондон продолжит "подобную линию". Дипломатическое противостояние, по его словам, было развёрнуто Лондоном под надуманным предлогом и без всяких доказательств.

— Не мы это начали, но мы вынуждены реагировать соответствующими мерами, — заявил Слуцкий.

Напомним, Лондон решил выслать 23 российских дипломата из Великобритании из-за скандала вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Москва ответила зеркальными мерами, а также запретила деятельность в России Британского совета и отказала в открытии генконсульства в Санкт-Петербурге.

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Катерина Александрова
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