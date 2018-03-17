"Адекватный ответ". Слуцкий прокомментировал высылку британских дипломатов из РФ

Противостояние, по его мнению, было развёрнуто Лондоном по надуманному предлогу и без всяких доказательств.

Председатель Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высылку из России британских дипломатов и ряд других действий Москвы в отношении Лондона. Такой ответ он назвал абсолютно адекватным.

— Объявление персонами нон грата 23 дипломатов Великобритании — абсолютно адекватный и симметричный ответ действиям Лондона, где была развёрнута настоящая провокационная кампания по очернению России в связи с "делом Скрипаля", — сказал Слуцкий.

По его словам, Россия может принять и дополнительные меры, если Лондон продолжит "подобную линию". Дипломатическое противостояние, по его словам, было развёрнуто Лондоном под надуманным предлогом и без всяких доказательств.

— Не мы это начали, но мы вынуждены реагировать соответствующими мерами, — заявил Слуцкий.