"Адекватный ответ". Слуцкий прокомментировал высылку британских дипломатов из РФ
Леонид Слуцкий. Фото: © РИА Новости/Александр Натрускин
Противостояние, по его мнению, было развёрнуто Лондоном по надуманному предлогу и без всяких доказательств.
Председатель Комитета Государственной думы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал высылку из России британских дипломатов и ряд других действий Москвы в отношении Лондона. Такой ответ он назвал абсолютно адекватным.
— Объявление персонами нон грата 23 дипломатов Великобритании — абсолютно адекватный и симметричный ответ действиям Лондона, где была развёрнута настоящая провокационная кампания по очернению России в связи с "делом Скрипаля", — сказал Слуцкий.
По его словам, Россия может принять и дополнительные меры, если Лондон продолжит "подобную линию". Дипломатическое противостояние, по его словам, было развёрнуто Лондоном под надуманным предлогом и без всяких доказательств.
— Не мы это начали, но мы вынуждены реагировать соответствующими мерами, — заявил Слуцкий.
Напомним, Лондон решил выслать 23 российских дипломата из Великобритании из-за скандала вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Москва ответила зеркальными мерами, а также запретила деятельность в России Британского совета и отказала в открытии генконсульства в Санкт-Петербурге.