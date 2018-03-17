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Опубликовано 17 марта 2018, 12:50

В Сеть слили фотографию и макет iPhone SE 2 в стиле iPhone X

Фото: &copy; slashleaks.com

Фото: © slashleaks.com

Новое устройство, как предполагают аналитики, могут показать уже в марте этого года.

В Интернете появились CAD-макеты iPhone SE 2. Их уже можно сравнить с предыдущей моделью.

Согласно ранним слухам, экран новой модели увеличат — с 4 до 4,2 дюйма. При этом в верхней части дисплея на макете расположена "монобровь", как у iPhone X. Работать iPhone SE 2 будет на современном процессоре Apple A10 Fusion, количество оперативной памяти — два гигабайта. По сути, это уменьшенная версия iPhone 8. Будет два варианта — на 32 и 128 гигабайтов.

Предполагается, что новый телефон компания Apple представит в этом году. Среди возможных дат — 27 марта, летом на конференции WWDC 2018 или в сентябре вместе с новыми флагманами.

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Сергей Сурепин
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