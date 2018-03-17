Финальный трейлер "Мстителей" набрал 19,5 миллиона просмотров за сутки

В новом фильме киностудия собрала практически всех супергероев, которые появились на экране за десять лет существования киносерии.

16 марта студия Marvel опубликовала новый трейлер "Мстителей". Фильм получил подзаголовок "Война бесконечности". Видео за сутки посмотрели более 19,5 миллиона человек. При этом дублированное видео на странице "Marvel Россия" набрало больше двух миллионов просмотров.

По словам авторов ленты, на большом экране впервые встретятся команда "Мстителей", Человек-паук, Стражи Галактики, Чёрная Пантера и другие персонажи. Им предстоит противостоять могущественному Таносу, который хочет нанести сокрушительный удар и уничтожить Вселенную.