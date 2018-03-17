Художник поджёг живых куриц для арт-проекта, и его раскритиковал весь Интернет

Во французской галерее MAC Lyon на три стены проецировалось видео, на котором были изображены горящие курицы. Это работа парижского художника алжирского происхождения Аделя Абдессемеда.

В специальном видео птицы висели, подвешенные за ноги на стене. Птицы дёргались, пытаясь вырваться. После критики в социальных сетях художнику пришлось изъять своё видео из галереи.

Expo de Adel Abdessemed au Musée d'art Contemporain de Lyon. Des poulets brûlés vifs pour une "oeuvre". @macLyon s'agit-il d'un trucage? Dans le cas contraire, comment osez-vous cautionner la torture animale? pic.twitter.com/BG7qzNgOEp — AymericCaronOfficiel (@CaronAymericoff) March 11, 2018

Ролик был создан в 2015 году в Марокко. Курицы подвергались воздействию пламени только на три секунды. Всё это происходило под строгим контролем техников и художника во избежание любых страданий.