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Опубликовано 17 марта 2018, 12:54

Художник поджёг живых куриц для арт-проекта, и его раскритиковал весь Интернет

Во французской галерее MAC Lyon на три стены проецировалось видео, на котором были изображены горящие курицы. Это работа парижского художника алжирского происхождения Аделя Абдессемеда.

В специальном видео птицы висели, подвешенные за ноги на стене. Птицы дёргались, пытаясь вырваться. После критики в социальных сетях художнику пришлось изъять своё видео из галереи.

Ролик был создан в 2015 году в Марокко. Курицы подвергались воздействию пламени только на три секунды. Всё это происходило под строгим контролем техников и художника во избежание любых страданий.

Борцы за права животных обвинили художника в издевательстве над птицами, а также пропаганде насилия над животными. При этом представители музея заявили, что художник пытался привлечь внимание к существующей проблеме насилия, а его работа — аллегория всей жестокости.

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Сергей Сурепин
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