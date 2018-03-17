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Регион
Опубликовано 17 марта 2018, 13:04

Энтузиасты создали сайт знакомств для поклонников популярного рэпера Канье Уэста

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Chris Piascik

Фото: © flickr / Chris Piascik

Сайт получил название Yeezy Dating. Ресурс создан специально для поклонников артиста.

Сайт находится в стадии разработки. Его полноценный запуск запланирован на ближайшее время. Создатель ресурса — 21-летний Гарри Драй из Великобритании.

Молодой человек запустил проект на краудфандинговой платформе Crowdfunder. Он начал сбор средств для открытия сайта Yeezy Dating. Гарри необходимо 1100 фунтов стерлингов для нормального функционирования и продвижения сайта.

Согласно описанию ресурса, его администрация не приветствует фанатов певицы Тейлор Свифт, — их будут сразу же блокировать. Сейчас создатель сайта собрал 45 фунтов. За пожертвования можно получить ранний доступ к порталу.

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Сергей Сурепин
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