Энтузиасты создали сайт знакомств для поклонников популярного рэпера Канье Уэста

Сайт получил название Yeezy Dating. Ресурс создан специально для поклонников артиста.

Сайт находится в стадии разработки. Его полноценный запуск запланирован на ближайшее время. Создатель ресурса — 21-летний Гарри Драй из Великобритании.

Молодой человек запустил проект на краудфандинговой платформе Crowdfunder. Он начал сбор средств для открытия сайта Yeezy Dating. Гарри необходимо 1100 фунтов стерлингов для нормального функционирования и продвижения сайта.