Энтузиасты создали сайт знакомств для поклонников популярного рэпера Канье Уэста
Фото: © flickr / Chris Piascik
Сайт получил название Yeezy Dating. Ресурс создан специально для поклонников артиста.
Сайт находится в стадии разработки. Его полноценный запуск запланирован на ближайшее время. Создатель ресурса — 21-летний Гарри Драй из Великобритании.
Молодой человек запустил проект на краудфандинговой платформе Crowdfunder. Он начал сбор средств для открытия сайта Yeezy Dating. Гарри необходимо 1100 фунтов стерлингов для нормального функционирования и продвижения сайта.
Согласно описанию ресурса, его администрация не приветствует фанатов певицы Тейлор Свифт, — их будут сразу же блокировать. Сейчас создатель сайта собрал 45 фунтов. За пожертвования можно получить ранний доступ к порталу.