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Опубликовано 17 марта 2018, 13:00

Uber назвал самые необычные вещи, которые забывают пассажиры в такси

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Tati Tata

Фото: © flickr / Tati Tata

Сервис вызова такси Uber опубликовал список из 50 самых странных вещей, которые пассажиры забывали в авто в 2017 году. Среди них — кепка-козырёк из Burger King, документы о разводе, золотые зубы с бриллиантами, письмо парня из тюрьмы, алмаз на 1,3 карата, несколько пакетов грязи из Мёртвого моря, кот, а также розовое чучело животного.

По информации Uber, чаще всего клиенты забывают вещи в такси по выходным и в период с 23:00 до 1:00. Каждый месяц служба поддержки сервиса возвращает около четырёх тысяч забытых вещей.

Самые забываемые вещи в такси в прошлом году — телефоны, одежда, солнцезащитные очки, портмоне, ключи и документы.

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Сергей Сурепин
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