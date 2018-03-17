Uber назвал самые необычные вещи, которые забывают пассажиры в такси

Сервис вызова такси Uber опубликовал список из 50 самых странных вещей, которые пассажиры забывали в авто в 2017 году. Среди них — кепка-козырёк из Burger King, документы о разводе, золотые зубы с бриллиантами, письмо парня из тюрьмы, алмаз на 1,3 карата, несколько пакетов грязи из Мёртвого моря, кот, а также розовое чучело животного.

По информации Uber, чаще всего клиенты забывают вещи в такси по выходным и в период с 23:00 до 1:00. Каждый месяц служба поддержки сервиса возвращает около четырёх тысяч забытых вещей.