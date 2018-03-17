Яровая после слов Порошенко о 9 граммах свинца назвала его недорогим актёром
Ирина Яровая. Фото: ©РИА Новости/Александр Натрускин
По мнению вице-спикера ГД, для украинского лидера нет разницы "между свинцом и сальцом".
Президента Украины Петра Порошенко используют извне как недорогого актёра в постановке против граждан Незалежной. Это мнение высказала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.
— Роль Порошенко выглядит крайне неприглядно. Всё очевиднее, что его используют извне как недорогого актёра в постановке реалити-шоу против украинского народа, включая государственный переворот и все последующие печальные события на Украине, — цитирует депутата её пресс-служба.
По мнению вице-спикера Госдумы, для украинского лидера нет разницы "между свинцом и сальцом, поэтому он с такой лёгкостью стреляет по женщинам и детям Донбасса и бредит о России".
Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна готова оказать сопротивление в случае нападения со стороны Москвы и припасёт девять грамм свинца для каждого, кто придёт с мечом.
Напомним, в феврале Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Украине территории — "оккупированными". 16 марта глава Незалежной объявил о начале "операции объединённых сил" в Донбассе.