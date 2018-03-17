Яровая после слов Порошенко о 9 граммах свинца назвала его недорогим актёром

По мнению вице-спикера ГД, для украинского лидера нет разницы "между свинцом и сальцом".

Президента Украины Петра Порошенко используют извне как недорогого актёра в постановке против граждан Незалежной. Это мнение высказала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

— Роль Порошенко выглядит крайне неприглядно. Всё очевиднее, что его используют извне как недорогого актёра в постановке реалити-шоу против украинского народа, включая государственный переворот и все последующие печальные события на Украине, — цитирует депутата её пресс-служба.

По мнению вице-спикера Госдумы, для украинского лидера нет разницы "между свинцом и сальцом, поэтому он с такой лёгкостью стреляет по женщинам и детям Донбасса и бредит о России".

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна готова оказать сопротивление в случае нападения со стороны Москвы и припасёт девять грамм свинца для каждого, кто придёт с мечом.