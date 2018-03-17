Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 марта 2018, 16:32

Яровая после слов Порошенко о 9 граммах свинца назвала его недорогим актёром

Ирина Яровая. Фото: &copy;РИА Новости/Александр Натрускин

Ирина Яровая. Фото: ©РИА Новости/Александр Натрускин

По мнению вице-спикера ГД, для украинского лидера нет разницы "между свинцом и сальцом".

Президента Украины Петра Порошенко используют извне как недорогого актёра в постановке против граждан Незалежной. Это мнение высказала заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая.

— Роль Порошенко выглядит крайне неприглядно. Всё очевиднее, что его используют извне как недорогого актёра в постановке реалити-шоу против украинского народа, включая государственный переворот и все последующие печальные события на Украине, — цитирует депутата её пресс-служба.

По мнению вице-спикера Госдумы, для украинского лидера нет разницы "между свинцом и сальцом, поэтому он с такой лёгкостью стреляет по женщинам и детям Донбасса и бредит о России".

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна готова оказать сопротивление в случае нападения со стороны Москвы и припасёт девять грамм свинца для каждого, кто придёт с мечом.

Напомним, в феврале Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа "агрессором", а неподконтрольные Украине территории — "оккупированными". 16 марта глава Незалежной объявил о начале "операции объединённых сил" в Донбассе.

BannerImage
Алёна Темирчиева
  • Новости
  • Петр Порошенко
  • Украина
  • Ирина Яровая
  • В мире
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar