12 сексуальных красоток, воплотивших мужские грёзы о Ларе Крофт
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Героиня франшизы "Расхитительница гробниц" давно стала одним из главных секс-символов поп-культуры. У многих Лара Крофт ассоциируется исключительно с Анджелиной Джоли, но на самом деле образ искательницы приключений в обтягивающей униформе воплощали в жизнь и другие, не менее талантливые актрисы и модели.
Нене Черри (1993)
Фото: © instagram.com/marcell_rocha
Разработка оригинальной компьютерной игры Tomb Raider началась в 1993 году. При создании персонажа Лары Крофт художник Тоби Гард вдохновлялся прежде всего внешностью шведской певицы Нене Черри. Кстати, изначально главную героиню хотели назвать Лаурой Круз.
Натали Кук (1996–1997)
Фото: © core-design.com
После выхода первой части Tomb Raider издатель игры — компания Eidos наняла модель Натали Кук, которая с 1996 по 1997 год исполняла роль Лары Крофт во время промомероприятий и фотосессий.
Рона Митра (1997–1998)
Фото: © core-design.com
В 1997 году свет увидела Tomb Rider II. Второй моделью, перевоплощавшейся в Лару Крофт на выставках и пресс-показах, стала британская актриса Рона Митра.
Ванесса Демуи (1998)
Фото: © croftgeneration.wikia.com
Французская модель Ванесса Демуи заменила Рону Митру на короткое время — до выхода третьей части Tomb Raider.
Нелл Макэндрю (1998–1999)
Фото: © core-design.com
Релиз Tomb Raider III состоялся в 1998 году. Английская модель Нелл Макэндрю представила игру на выставке Electronic Entertainment Expo. Какое-то время она продолжала исполнять обязанности Лары Крофт, пока не снялась в журнале Playboy в образе "расхитительницы гробниц" без разрешения правообладателя. В 1999 году Макэндрю была уволена.
Лара Веллер (1999–2000)
Фото: © core-design.com
Новой Ларой Крофт стала её тёзка Лара Веллер. Модель примерила образ главной героини серии после выхода Tomb Raider: The Last Revelation.
Люси Кларксон (2000–2002)
Фото: © core-design.com
Люси Кларксон посчастливилось развлекать поклонников Лары Крофт на протяжении целых трёх лет — с 2000-го по 2002-й. В этот период вышли Tomb Raider Chronicles, Tomb Raider: Curse of the Sword и Tomb Raider: The Prophecy.
Джилл Де Йонг (2002–2004)
Фото: © core-design.com
С 2002-го по 2004-й годы Лару на выставках и в фотостудиях играла датчанка Джилл Де Йонг. Она носила костюм из игры Tomb Raider: The Angel of Darkness, выполненный в новом дизайне.
Карима Эдебайб (2006–2008)
Фото: © core-design.com
В 2006 году вышла Tomb Raider: Legend, полностью перезагрузившая серию, а в 2007-м был выпущен ремейк первой части — Tomb Raider: Anniversary. Всё это время героиню Лары Крофт представляла британская актриса и фотомодель марокканско-ирландско-греческого происхождения Карима Эдебайб. Чтобы соответствовать образу, Карима прошла курс специальной физической подготовки.
Элисон Кэрролл (2008–2010)
Фото: © core-design.com
Как и предыдущая инкарнация Лары Крофт, английская гимнастка Элисон Кэрролл проходила курсы физподготовки. Ей довелось представить публике главную героиню восьмой части серии — Tomb Raider: Underworld. Кэрролл стала последней промомоделью франшизы Tomb Raider.
Анджелина Джоли (2001, 2003)
Фото: © instagram.com/kisshi_lava
Компания Paramount Pictures приобрела права на экранизацию Tomb Raider в 1998 году. Создатели фильма с самого начала пытались подобрать на главную роль актрису, которая максимально точно соответствовала бы ожиданиям фанатов франшизы. В списке претенденток оказались Деми Мур и Памела Андерсон, но роль досталась Анджелине Джоли. Фильм "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" вышел в 2001 году, сиквел — "Колыбель жизни" — в 2003-м. В итоге Джоли в обтягивающей майке для многих стала канонической версией Лары Крофт.
Алисия Викандер (2018)
Фото: © instagram.com/vikander
Новая киноверсия Лары вызвала смешанные отзывы. Фильм "Tomb Raider: Лара Крофт", сценарий которого базируется на сюжете перезапущенной в 2013 году франшизы, критикуют за вялое повествование и неудачный кастинг. Впрочем, борцы с сексуальной объективацией женщин приветствовали выбор актрисы на главную роль. По их мнению, Алисия Викандер по сравнению с пышногрудой Анджелиной Джоли выглядит гораздо менее возбуждающе.