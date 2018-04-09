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Опубликовано 9 апреля 2018, 05:45

12 сексуальных красоток, воплотивших мужские грёзы о Ларе Крофт

Оглавление
Нене Черри (1993)
Натали Кук (1996–1997)
Рона Митра (1997–1998)
Ванесса Демуи (1998)
Нелл Макэндрю (1998–1999)
Лара Веллер (1999–2000)
Люси Кларксон (2000–2002)
Джилл Де Йонг (2002–2004)
Карима Эдебайб (2006–2008)
Элисон Кэрролл (2008–2010)
Анджелина Джоли (2001, 2003)
Алисия Викандер (2018)

Героиня франшизы "Расхитительница гробниц" давно стала одним из главных секс-символов поп-культуры. У многих Лара Крофт ассоциируется исключительно с Анджелиной Джоли, но на самом деле образ искательницы приключений в обтягивающей униформе воплощали в жизнь и другие, не менее талантливые актрисы и модели.

Нене Черри (1993)

Фото: © instagram.com/marcell_rocha

Фото: © instagram.com/marcell_rocha

Разработка оригинальной компьютерной игры Tomb Raider началась в 1993 году. При создании персонажа Лары Крофт художник Тоби Гард вдохновлялся прежде всего внешностью шведской певицы Нене Черри. Кстати, изначально главную героиню хотели назвать Лаурой Круз.

Натали Кук (1996–1997)

Фото: © core-design.com

Фото: © core-design.com

После выхода первой части Tomb Raider издатель игры — компания Eidos наняла модель Натали Кук, которая с 1996 по 1997 год исполняла роль Лары Крофт во время промомероприятий и фотосессий.

Рона Митра (1997–1998)

Фото: © core-design.com

Фото: © core-design.com

В 1997 году свет увидела Tomb Rider II. Второй моделью, перевоплощавшейся в Лару Крофт на выставках и пресс-показах, стала британская актриса Рона Митра.

Ванесса Демуи (1998)

Фото: © croftgeneration.wikia.com

Фото: © croftgeneration.wikia.com

Французская модель Ванесса Демуи заменила Рону Митру на короткое время — до выхода третьей части Tomb Raider.

Нелл Макэндрю (1998–1999)

Фото: © core-design.com

Фото: © core-design.com

Релиз Tomb Raider III состоялся в 1998 году. Английская модель Нелл Макэндрю представила игру на выставке Electronic Entertainment Expo. Какое-то время она продолжала исполнять обязанности Лары Крофт, пока не снялась в журнале Playboy в образе "расхитительницы гробниц" без разрешения правообладателя. В 1999 году Макэндрю была уволена.

Лара Веллер (1999–2000)

Фото: © core-design.com

Фото: © core-design.com

Новой Ларой Крофт стала её тёзка Лара Веллер. Модель примерила образ главной героини серии после выхода Tomb Raider: The Last Revelation.

Люси Кларксон (2000–2002)

Фото: © core-design.com

Фото: © core-design.com

Люси Кларксон посчастливилось развлекать поклонников Лары Крофт на протяжении целых трёх лет — с 2000-го по 2002-й. В этот период вышли Tomb Raider Chronicles, Tomb Raider: Curse of the Sword и Tomb Raider: The Prophecy.

Джилл Де Йонг (2002–2004)

Фото: © core-design.com

Фото: © core-design.com

С 2002-го по 2004-й годы Лару на выставках и в фотостудиях играла датчанка Джилл Де Йонг. Она носила костюм из игры Tomb Raider: The Angel of Darkness, выполненный в новом дизайне.

Карима Эдебайб (2006–2008)

Фото: © core-design.com

Фото: © core-design.com

В 2006 году вышла Tomb Raider: Legend, полностью перезагрузившая серию, а в 2007-м был выпущен ремейк первой части — Tomb Raider: Anniversary. Всё это время героиню Лары Крофт представляла британская актриса и фотомодель марокканско-ирландско-греческого происхождения Карима Эдебайб. Чтобы соответствовать образу, Карима прошла курс специальной физической подготовки.

Элисон Кэрролл (2008–2010)

Фото: © core-design.com

Фото: © core-design.com

Как и предыдущая инкарнация Лары Крофт, английская гимнастка Элисон Кэрролл проходила курсы физподготовки. Ей довелось представить публике главную героиню восьмой части серии — Tomb Raider: Underworld. Кэрролл стала последней промомоделью франшизы Tomb Raider.

Анджелина Джоли (2001, 2003)

Фото: © instagram.com/kisshi_lava

Фото: © instagram.com/kisshi_lava

Компания Paramount Pictures приобрела права на экранизацию Tomb Raider в 1998 году. Создатели фильма с самого начала пытались подобрать на главную роль актрису, которая максимально точно соответствовала бы ожиданиям фанатов франшизы. В списке претенденток оказались Деми Мур и Памела Андерсон, но роль досталась Анджелине Джоли. Фильм "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" вышел в 2001 году, сиквел — "Колыбель жизни" — в 2003-м. В итоге Джоли в обтягивающей майке для многих стала канонической версией Лары Крофт.

Алисия Викандер (2018)

Фото: © instagram.com/vikander

Фото: © instagram.com/vikander

Новая киноверсия Лары вызвала смешанные отзывы. Фильм "Tomb Raider: Лара Крофт", сценарий которого базируется на сюжете перезапущенной в 2013 году франшизы, критикуют за вялое повествование и неудачный кастинг. Впрочем, борцы с сексуальной объективацией женщин приветствовали выбор актрисы на главную роль. По их мнению, Алисия Викандер по сравнению с пышногрудой Анджелиной Джоли выглядит гораздо менее возбуждающе.

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Семен Хафизов
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