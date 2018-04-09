12 сексуальных красоток, воплотивших мужские грёзы о Ларе Крофт

Нене Черри (1993)

Фото: © instagram.com/marcell_rocha

Разработка оригинальной компьютерной игры Tomb Raider началась в 1993 году. При создании персонажа Лары Крофт художник Тоби Гард вдохновлялся прежде всего внешностью шведской певицы Нене Черри. Кстати, изначально главную героиню хотели назвать Лаурой Круз.

Натали Кук (1996–1997)

Фото: © core-design.com

После выхода первой части Tomb Raider издатель игры — компания Eidos наняла модель Натали Кук, которая с 1996 по 1997 год исполняла роль Лары Крофт во время промомероприятий и фотосессий.

Рона Митра (1997–1998)

Фото: © core-design.com

В 1997 году свет увидела Tomb Rider II. Второй моделью, перевоплощавшейся в Лару Крофт на выставках и пресс-показах, стала британская актриса Рона Митра.

Ванесса Демуи (1998)

Фото: © croftgeneration.wikia.com

Французская модель Ванесса Демуи заменила Рону Митру на короткое время — до выхода третьей части Tomb Raider.

Нелл Макэндрю (1998–1999)

Фото: © core-design.com

Релиз Tomb Raider III состоялся в 1998 году. Английская модель Нелл Макэндрю представила игру на выставке Electronic Entertainment Expo. Какое-то время она продолжала исполнять обязанности Лары Крофт, пока не снялась в журнале Playboy в образе "расхитительницы гробниц" без разрешения правообладателя. В 1999 году Макэндрю была уволена.

Лара Веллер (1999–2000)

Фото: © core-design.com

Новой Ларой Крофт стала её тёзка Лара Веллер. Модель примерила образ главной героини серии после выхода Tomb Raider: The Last Revelation.

Люси Кларксон (2000–2002)

Фото: © core-design.com

Люси Кларксон посчастливилось развлекать поклонников Лары Крофт на протяжении целых трёх лет — с 2000-го по 2002-й. В этот период вышли Tomb Raider Chronicles, Tomb Raider: Curse of the Sword и Tomb Raider: The Prophecy.

Джилл Де Йонг (2002–2004)

Фото: © core-design.com

С 2002-го по 2004-й годы Лару на выставках и в фотостудиях играла датчанка Джилл Де Йонг. Она носила костюм из игры Tomb Raider: The Angel of Darkness, выполненный в новом дизайне.

Карима Эдебайб (2006–2008)

Фото: © core-design.com

В 2006 году вышла Tomb Raider: Legend, полностью перезагрузившая серию, а в 2007-м был выпущен ремейк первой части — Tomb Raider: Anniversary. Всё это время героиню Лары Крофт представляла британская актриса и фотомодель марокканско-ирландско-греческого происхождения Карима Эдебайб. Чтобы соответствовать образу, Карима прошла курс специальной физической подготовки.

Элисон Кэрролл (2008–2010)

Фото: © core-design.com

Как и предыдущая инкарнация Лары Крофт, английская гимнастка Элисон Кэрролл проходила курсы физподготовки. Ей довелось представить публике главную героиню восьмой части серии — Tomb Raider: Underworld. Кэрролл стала последней промомоделью франшизы Tomb Raider.

Анджелина Джоли (2001, 2003)

Фото: © instagram.com/kisshi_lava

Компания Paramount Pictures приобрела права на экранизацию Tomb Raider в 1998 году. Создатели фильма с самого начала пытались подобрать на главную роль актрису, которая максимально точно соответствовала бы ожиданиям фанатов франшизы. В списке претенденток оказались Деми Мур и Памела Андерсон, но роль досталась Анджелине Джоли. Фильм "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" вышел в 2001 году, сиквел — "Колыбель жизни" — в 2003-м. В итоге Джоли в обтягивающей майке для многих стала канонической версией Лары Крофт.

Алисия Викандер (2018)

Фото: © instagram.com/vikander