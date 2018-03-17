Рик и Морти снялись в клипе популярной рэп-группы Run the Jewels

На YouTube-канале Adult Swim вышел клип Oh Mama рэп-группы Run the Jewels. Режиссёр видео — Хуан Меса-Леон, который работает над мультсериалом "Рик и Морти".

В видео вы можете увидеть отсылки к "Криминальному чтиву", "Людям в чёрном" и "Звёздным войнам". Рик и Морти при этом путешествуют по космосу и устраивают засаду пришельцам, чтобы забрать у них кейс.