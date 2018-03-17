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Опубликовано 17 марта 2018, 18:20

Рик и Морти снялись в клипе популярной рэп-группы Run the Jewels

Скриншот &copy; L!FE&nbsp;

Скриншот © L!FE 

Видео вышло к композиции под названием Oh Mama. Клип получил положительную реакцию пользователей.

На YouTube-канале Adult Swim вышел клип Oh Mama рэп-группы Run the Jewels. Режиссёр видео — Хуан Меса-Леон, который работает над мультсериалом "Рик и Морти".

В видео вы можете увидеть отсылки к "Криминальному чтиву", "Людям в чёрном" и "Звёздным войнам". Рик и Морти при этом путешествуют по космосу и устраивают засаду пришельцам, чтобы забрать у них кейс.

Клип выпустили в качестве промо для фестиваля Adult Swim Festival. Мероприятие пройдёт 6–7 октября. На нём выступит и группа Run the Jewels.

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Сергей Сурепин
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