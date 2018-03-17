Анджелина Джоли высказала своё мнение о новом фильме "Лара Крофт"

15 марта в прокат вышел фильм "Tomb Raider: Лара Крофт". Главную роль исполнила Алисия Викандер, известная по ленте "Девушка из Дании". До этого персонажа играла Анджелина Джоли. Благодаря этой роли актриса добилась популярности в Голливуде.

Я безумно рада, что Лара Крофт вновь на экране. Я очень люблю эту героиню и с удовольствием вспоминаю свою работу в проекте. Помню, кстати, как на съёмках мы с Дэниелом Крейгом периодически флиртовали

Напомним, ранее режиссёр Саймон Уэст рассказал о том, как было трудно работать с Анджелиной Джоли над двумя фильмами о Ларе Крофт. По его словам, съёмочный процесс проходил под наблюдением психоаналитика. Дело в том, что период съёмок пришёлся на период борьбы Анджелины Джоли с наркотической зависимостью.