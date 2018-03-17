Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 марта 2018, 18:30

Анджелина Джоли высказала своё мнение о новом фильме "Лара Крофт"

Фото: &copy;РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Недавно в прокат вышел фильм "Tomb Raider: Лара Крофт". Главная актриса предыдущих частей рассказала, что думает о ленте.

15 марта в прокат вышел фильм "Tomb Raider: Лара Крофт". Главную роль исполнила Алисия Викандер, известная по ленте "Девушка из Дании". До этого персонажа играла Анджелина Джоли. Благодаря этой роли актриса добилась популярности в Голливуде.

Поклонники Джоли хотели узнать, что думает актриса о новом фильме. Звезда Голливуда высказала своё мнение.

quote

Я безумно рада, что Лара Крофт вновь на экране. Я очень люблю эту героиню и с удовольствием вспоминаю свою работу в проекте. Помню, кстати, как на съёмках мы с Дэниелом Крейгом периодически флиртовали

Анджелина Джоли

Напомним, ранее режиссёр Саймон Уэст рассказал о том, как было трудно работать с Анджелиной Джоли над двумя фильмами о Ларе Крофт. По его словам, съёмочный процесс проходил под наблюдением психоаналитика. Дело в том, что период съёмок пришёлся на период борьбы Анджелины Джоли с наркотической зависимостью.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Анджелина Джоли
  • США
  • Алисия Викандер
  • Лара Крофт
  • В мире
  • tombraider
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar