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Опубликовано 17 марта 2018, 18:34

Определились номинанты на анимационную премию "Икар"

Фото: &copy; facebook.com/animaprize

Фото: © facebook.com/animaprize

Отмечается, что в этом году, в отличие от предыдущих лет, не было явного фильма-лидера.

В рамках Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале стали известны имена номинантов IV Национальной анимационной премии "Икар". На статуэтку претендуют восемь российских анимационных фильмов и восемь сериалов.

В главную номинацию попали "А как наши космонавты" Галины Голубевой, "Виват, мушкетёры!" Антона Дьякова, "Суета сует" Алексея Туркуса и Алексея Шелманова, "Теория заката" Романа Соколова и "Первый гром" Анастасии Мелиховой.

Торжественная церемония вручения пройдёт 9 апреля.

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Сергей Сурепин
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