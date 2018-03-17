Определились номинанты на анимационную премию "Икар"

Отмечается, что в этом году, в отличие от предыдущих лет, не было явного фильма-лидера.

В рамках Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале стали известны имена номинантов IV Национальной анимационной премии "Икар". На статуэтку претендуют восемь российских анимационных фильмов и восемь сериалов.

В главную номинацию попали "А как наши космонавты" Галины Голубевой, "Виват, мушкетёры!" Антона Дьякова, "Суета сует" Алексея Туркуса и Алексея Шелманова, "Теория заката" Романа Соколова и "Первый гром" Анастасии Мелиховой.