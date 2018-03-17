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Опубликовано 17 марта 2018, 18:42

Фильм "Суета сует" получил Гран-при анимационного фестиваля в Суздале

Фото: &copy; РИА Новости /&nbsp;Илья Питалев

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

Короткометражный фильм Алексея Туркуса и Алексея Шелманова рассказывает историю любви.

Лента "Суета сует" режиссёров Алексея Туркуса и Алексея Шелманова стала обладателем Гран-при XXIII Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Специальные призы фестиваля получили фильмы "Охота" и "Джон Боттом — неизвестный солдат".

Короткометражный фильм Шелманова и Туркуса рассказывает историю любви в провинциальном городе. Лента наделена юмором, чудесами и национальным колоритом.

Продолжительность фильма — 19 минут. Сценарий был написан в 1993 году. Автор — Олег Егоров.

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Сергей Сурепин
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