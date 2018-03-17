Фильм "Суета сует" получил Гран-при анимационного фестиваля в Суздале

Короткометражный фильм Алексея Туркуса и Алексея Шелманова рассказывает историю любви.

Лента "Суета сует" режиссёров Алексея Туркуса и Алексея Шелманова стала обладателем Гран-при XXIII Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Специальные призы фестиваля получили фильмы "Охота" и "Джон Боттом — неизвестный солдат".

Короткометражный фильм Шелманова и Туркуса рассказывает историю любви в провинциальном городе. Лента наделена юмором, чудесами и национальным колоритом.