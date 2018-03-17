Фильм "Суета сует" получил Гран-при анимационного фестиваля в Суздале
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Короткометражный фильм Алексея Туркуса и Алексея Шелманова рассказывает историю любви.
Лента "Суета сует" режиссёров Алексея Туркуса и Алексея Шелманова стала обладателем Гран-при XXIII Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале. Специальные призы фестиваля получили фильмы "Охота" и "Джон Боттом — неизвестный солдат".
Короткометражный фильм Шелманова и Туркуса рассказывает историю любви в провинциальном городе. Лента наделена юмором, чудесами и национальным колоритом.
Продолжительность фильма — 19 минут. Сценарий был написан в 1993 году. Автор — Олег Егоров.