Москалькова сообщила, что предвыборная кампания в РФ прошла в уважительном ключе

Кампания по выборам президента РФ проходила в уважительном ключе и при соблюдении прав всех групп избирателей. Соответствующее заявление сделала уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

— Выборная кампания при всех нюансах всё-таки проходила в условиях уважения друг к другу, уважения к тем, кто организовал участки, — сказала она в ходе заседания ЦИК после начала голосования на выборах президента России.

Уполномоченный по правам человека в РФ также отметила работу по предоставлению возможности проголосовать для инвалидов, людей, находящихся в СИЗО, а также для тех, "кто стремится прийти на выборы, даже не имея для этого условий".

В самых восточных регионах РФ — на Камчатке и Чукотке — уже начались президентские выборы. Первые избирательные участки в стране открылись в 8:00 по местному времени (23:00 мск 17 марта).