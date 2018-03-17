Москалькова: Решение Киева по выборам в РФ — вызов миру и правам человека

Решение МВД Украины о недопуске россиян 18 марта на избирательные участки в посольстве и консульствах РФ на территории страны — это вызов всему миру. Об этом на торжественном заседании ЦИК заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— Это вызов всему мировому сообществу, это вызов правам человека. И хотелось бы призвать всех, в ком живёт уважение к правам и свободам человека и гражданина, сделать всё, чтобы не допустить таких вопиющих случаев нарушения прав человека, — заявила омбудсмен.