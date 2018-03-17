Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 17 марта 2018, 23:54

Москалькова: Решение Киева по выборам в РФ — вызов миру и правам человека

Фото: &copy; РИА Новости/Денис Абрамов

Фото: © РИА Новости/Денис Абрамов

Решение МВД Украины о недопуске россиян 18 марта на избирательные участки в посольстве и консульствах РФ на территории страны — это вызов всему миру. Об этом на торжественном заседании ЦИК заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

— Это вызов всему мировому сообществу, это вызов правам человека. И хотелось бы призвать всех, в ком живёт уважение к правам и свободам человека и гражданина, сделать всё, чтобы не допустить таких вопиющих случаев нарушения прав человека, — заявила омбудсмен.

Напомним, ранее в украинском МВД заявили, что российских граждан не пустят в диппредставительства для участия в выборах 18 марта, а сами здания будут под усиленной охраной. В МИД РФ подчеркнули, что подобное решение является беспрецедентным и противоречит международным правозащитным нормам. ОБСЕ призвала Киев соблюдать права граждан России при голосовании на выборах президента РФ.

BannerImage
Александра Вишнякова
  • Новости
  • Украина
  • Татьяна Москалькова
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar