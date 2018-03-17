Москалькова: Решение Киева по выборам в РФ — вызов миру и правам человека
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Решение МВД Украины о недопуске россиян 18 марта на избирательные участки в посольстве и консульствах РФ на территории страны — это вызов всему миру. Об этом на торжественном заседании ЦИК заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
— Это вызов всему мировому сообществу, это вызов правам человека. И хотелось бы призвать всех, в ком живёт уважение к правам и свободам человека и гражданина, сделать всё, чтобы не допустить таких вопиющих случаев нарушения прав человека, — заявила омбудсмен.
Напомним, ранее в украинском МВД заявили, что российских граждан не пустят в диппредставительства для участия в выборах 18 марта, а сами здания будут под усиленной охраной. В МИД РФ подчеркнули, что подобное решение является беспрецедентным и противоречит международным правозащитным нормам. ОБСЕ призвала Киев соблюдать права граждан России при голосовании на выборах президента РФ.