Яровая: Рекордная явка говорит о доверии к избирательной системе

Активность жителей Дальнего Востока на текущих выборах говорит об их высоком доверии к избирательной системе, а также о неравнодушии и оптимизме. Так считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая, представляющая в нижней палате парламента Камчатский край.

— Камчатка развивается, строит и реализует большие планы развития, которые важны для каждого человека. Выборы президента — это судьбоносный выбор, и желание жителей Камчатки быть сопричастными к судьбе родного края и России вполне естественны, — приводит слова парламентария её пресс-служба.

Напомним, явка по стране в целом на 10:00 составила 16,91%. Это в 2,5 раза больше, чем в 2012 году. А на Камчатке и Чукотке, где уже закрылись избирательные участки, она составила 63,86% и 76,34% соответственно.