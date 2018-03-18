Стала известна дата начала съёмок нового фильма о Бэтмене
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В Сети появились очередные слухи, которые касаются нового проекта режиссёра Мэтта Ривза.
Согласно опубликованной информации, новый сольный фильм о Бэтмене могут начать снимать не ранее чем в 2019 году. По данным Screen Rant, сейчас по поводу проекта есть не так много информации.
До этого сообщалось, что новый фильм не будет частью непрерывной вселенной DC. Затем режиссёр Мэтт Ривз подтвердил эти слухи. Также он заявил, что создаст собственный рассказ в жанре неонуар.
Напомним, Ривз начал работать над сценарием летом 2017 года. Сейчас он до сих пор продолжает работу. Режиссёр планирует начать съёмки летом 2018 года, но, скорее всего, их придётся перенести на 2019 год. По всей видимости, до кинотеатров фильм доберётся только в 2020 году.