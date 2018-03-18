Стала известна дата начала съёмок нового фильма о Бэтмене

В Сети появились очередные слухи, которые касаются нового проекта режиссёра Мэтта Ривза.

Согласно опубликованной информации, новый сольный фильм о Бэтмене могут начать снимать не ранее чем в 2019 году. По данным Screen Rant, сейчас по поводу проекта есть не так много информации.

До этого сообщалось, что новый фильм не будет частью непрерывной вселенной DC. Затем режиссёр Мэтт Ривз подтвердил эти слухи. Также он заявил, что создаст собственный рассказ в жанре неонуар.