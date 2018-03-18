Звезда "Шерлока" больше не получает удовольствия от сериала

Популярный актёр заявил, что создателям шоу достаточно сложно поддерживать его высокий уровень.

Актёр Мартин Фриман, известный по роли доктора Джона Ватсона в сериале "Шерлок", заявил, что больше не получает удовольствия от шоу. У артиста спросили, есть ли сейчас какие-то разговоры о пятом сезоне. Он ответил, что никаких "массивных" обсуждений нет.

По словам актёра, после четвёртого сезона создателям и участникам проекта показалось, что имеет смысл взять паузу. Для Фримана одной из причин стала реакция на шоу. Он сравнил участие в таком сериале с превращением в "мини-Битлз". Также актёр отметил, что ожидания некоторых людей не приносят никакой радости.