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Опубликовано 18 марта 2018, 11:46

Создатели "Игры престолов" объявили о наборе актёров на новые роли

Фото: &copy; kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Режиссёры хотят увидеть на съёмочной площадке молодую женщину, а также девочек-близнецов.

Создатели популярного сериала "Игра престолов" объявили о наборе актёров. Они должны будут сыграть двух новых персонажей.

Сейчас авторы шоу ищут актрису, которая могла бы сыграть молодую мать в возрасте от 25 до 30 лет. Согласно описанию героя, она очень бедна и находится в ситуации на грани выживания. При этом актриса должна уметь импровизировать.

Также отдел кастинга ищет сейчас двух детей. Это должны быть девочки-близнецы в возрасте от 5 до 8 лет. Скорее всего, девочки будут играть одного персонажа. Дело в том, что, согласно трудовому законодательству, детям нельзя много находиться на съёмочной площадке, поэтому всегда стараются найти одинаковых детей. Всего у близнецов будет четыре съёмочных дня — 4 мая, 9 мая, 19 июня и 26 июня 2018 года.

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Сергей Сурепин
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