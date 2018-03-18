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Регион
Опубликовано 18 марта 2018, 11:59

В США обнаружили уникальную новорождённую змею с двумя головами

Фото: &copy; flickr /&nbsp;Tambako The Jaguar

Фото: © flickr / Tambako The Jaguar

По словам специалистов, у рептилии не только две головы, но и два сердца, а также два пищевода.

Фермер из штата Флорида (США) обнаружил новорождённого двухголового удава. Мужчина сразу же отнёс змею ветеринарам.

Ветеринары установили, что у рептилии не только две головы, но и по два сердца и пищевода. По словам специалистов, шансы на выживание в дикой природе у этой змеи минимальны. Дело в том, что такие рептилии не могут добывать достаточное количество еды.

Также ветеринары считают, что у змеи могут быть общие почки и проблемы с дефекацией.

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Сергей Сурепин
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