В США обнаружили уникальную новорождённую змею с двумя головами

По словам специалистов, у рептилии не только две головы, но и два сердца, а также два пищевода.

Ветеринары установили, что у рептилии не только две головы, но и по два сердца и пищевода. По словам специалистов, шансы на выживание в дикой природе у этой змеи минимальны. Дело в том, что такие рептилии не могут добывать достаточное количество еды.