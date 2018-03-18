В США обнаружили уникальную новорождённую змею с двумя головами
Фото: © flickr / Tambako The Jaguar
По словам специалистов, у рептилии не только две головы, но и два сердца, а также два пищевода.
Фермер из штата Флорида (США) обнаружил новорождённого двухголового удава. Мужчина сразу же отнёс змею ветеринарам.
Ветеринары установили, что у рептилии не только две головы, но и по два сердца и пищевода. По словам специалистов, шансы на выживание в дикой природе у этой змеи минимальны. Дело в том, что такие рептилии не могут добывать достаточное количество еды.
Также ветеринары считают, что у змеи могут быть общие почки и проблемы с дефекацией.