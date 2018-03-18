Магазин мобильных приложений Google Play получил новые функции после обновления

Разработчики работали над новым функционалом на протяжении последних нескольких месяцев.

Новый магазин Google Play станет доступен для всех пользователей до конца марта 2018 года. Владельцев устройств на базе Android ждёт целый ряд нововведений.

Теперь пользователи получат новый размер скриншотов программного обеспечения и видеороликов. Также разработчики сделали их более заметными, чтобы люди смогли ознакомиться с информацией о том, какую программу или игру они загружают.