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Регион
Опубликовано 18 марта 2018, 11:58

Google обвалил стоимость биткоина

Фото: &copy; AP Photo / Mark Lennihan, File

Фото: © AP Photo / Mark Lennihan, File

Вместе с ним на новостях начинают падать курсы и других криптовалют. Среди них — Ethereum и Ripple.

Биткоин за сутки потерял семь процентов стоимости. Это произошло на фоне новостей о предстоящем запрете рекламы криптовалют в Google.

К 14:20 по московскому времени 18 марта биткоин стоил 7,5 тысячи долларов. Вечером 17 марта курс колебался около 8 тысяч долларов.

Напомним, в марте Google объявил, что с июня запретит рекламу криптовалют и ICO. Ранее на такой шаг пошла социальная сеть Facebook. Также подобные планы есть и у Twitter.

Вместе с биткоином начали падать курсы других криптовалют. Например, Ethereum стоит уже 500 долларов, а Ripple — 11 центов.

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Сергей Сурепин
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