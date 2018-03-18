Google обвалил стоимость биткоина

Вместе с ним на новостях начинают падать курсы и других криптовалют. Среди них — Ethereum и Ripple.

Биткоин за сутки потерял семь процентов стоимости. Это произошло на фоне новостей о предстоящем запрете рекламы криптовалют в Google.

К 14:20 по московскому времени 18 марта биткоин стоил 7,5 тысячи долларов. Вечером 17 марта курс колебался около 8 тысяч долларов.

Напомним, в марте Google объявил, что с июня запретит рекламу криптовалют и ICO. Ранее на такой шаг пошла социальная сеть Facebook. Также подобные планы есть и у Twitter.