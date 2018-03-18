Анна Кузнецова пришла на выборы вместе с детьми

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова показала, что пришла на избирательный участок вместе с детьми.

— Вот и мы проголосовали за новые победы! Уложили младших, а старшие и средние дети — с нами на выборы, — отметила она на своей странице в "Фейсбуке".