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Опубликовано 18 марта 2018, 17:45

Анна Кузнецова пришла на выборы вместе с детьми

Уполномоченный при президенте России по правам ребёнка Анна Кузнецова показала, что пришла на избирательный участок вместе с детьми.

— Вот и мы проголосовали за новые победы! Уложили младших, а старшие и средние дети — с нами на выборы, — отметила она на своей странице в "Фейсбуке".

Как отметила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка, одной из её дочерей сейчас 12 лет и следующие президентские выборы, вероятно, станут первыми в её жизни.

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Арина Демидова
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