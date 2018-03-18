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Регион
Опубликовано 18 марта 2018, 15:43

Актёр из "Формы воды" рассказал о работе над оскароносным фильмом

Фото: &copy;&nbsp;kinopoisk.ru

Фото: © kinopoisk.ru

Информацией поделился актёр Ричард Дженкинс, двукратный номинант на премию "Оскар".

Актёр Ричард Дженкинс, сыгравший в фильме "Форма воды", рассказал о работе с режиссёром Гильермо дель Торо. По словам Дженкинса, мексиканский режиссёр — очень весёлый человек.

Также актёр добавил, что дель Торо предпочитает не искать что-то конкретное, а наблюдать за тем, что происходит, и замечать абсолютно всё. Это касается как положения рук, так и направления взгляда.

Дженкинс добавил, что если впитывать всё, как Гильермо, то можно увидеть всё необходимое. Также актёр заявил, что считает дель Торо великолепным режиссёром.

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Сергей Сурепин
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