Актёр из "Формы воды" рассказал о работе над оскароносным фильмом
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Информацией поделился актёр Ричард Дженкинс, двукратный номинант на премию "Оскар".
Актёр Ричард Дженкинс, сыгравший в фильме "Форма воды", рассказал о работе с режиссёром Гильермо дель Торо. По словам Дженкинса, мексиканский режиссёр — очень весёлый человек.
Также актёр добавил, что дель Торо предпочитает не искать что-то конкретное, а наблюдать за тем, что происходит, и замечать абсолютно всё. Это касается как положения рук, так и направления взгляда.
Дженкинс добавил, что если впитывать всё, как Гильермо, то можно увидеть всё необходимое. Также актёр заявил, что считает дель Торо великолепным режиссёром.