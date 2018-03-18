Актёр из "Формы воды" рассказал о работе над оскароносным фильмом

Информацией поделился актёр Ричард Дженкинс, двукратный номинант на премию "Оскар".

Актёр Ричард Дженкинс, сыгравший в фильме "Форма воды", рассказал о работе с режиссёром Гильермо дель Торо. По словам Дженкинса, мексиканский режиссёр — очень весёлый человек.

Также актёр добавил, что дель Торо предпочитает не искать что-то конкретное, а наблюдать за тем, что происходит, и замечать абсолютно всё. Это касается как положения рук, так и направления взгляда.