Facebook выпустил "лёгкую" версию социальной сети для стран третьего мира

Самая популярная социальная сеть в мире создала облегчённый вариант приложения для малоразвитых стран.

Версия социальной сети Facebook под названием Facebook Lite для неразвитых государств позволяет использовать сайт в устаревших сотовых сетях поколения 2G. Вместе с этим американская корпорация создала отдельную версию мессенджера — Messenger Lite. Это приложение подходит для пользователей старых и малопроизводительных смартфонов.

Facebook Lite уже протестировали в Непале, Бангладеше и Зимбабве. В течение недели доступ к "лёгкому" Facebook получит ещё сотня стран.