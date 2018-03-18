Facebook выпустил "лёгкую" версию социальной сети для стран третьего мира
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Самая популярная социальная сеть в мире создала облегчённый вариант приложения для малоразвитых стран.
Версия социальной сети Facebook под названием Facebook Lite для неразвитых государств позволяет использовать сайт в устаревших сотовых сетях поколения 2G. Вместе с этим американская корпорация создала отдельную версию мессенджера — Messenger Lite. Это приложение подходит для пользователей старых и малопроизводительных смартфонов.
Facebook Lite уже протестировали в Непале, Бангладеше и Зимбабве. В течение недели доступ к "лёгкому" Facebook получит ещё сотня стран.
Приложение занимает всего четверть мегабайта. Оно будет доступно только для владельцев Android-устройств. Решение о создании новой версии приложения команда объяснила, что страны третьего мира стремительно подключаются к глобальной сети, однако скорости интернета и мощностей персональных устройств часто недостаточно для комфортного использования.