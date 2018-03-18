В России цена на Samsung Galaxy S9 снизилась на 10 тысяч всего за сутки
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Причиной такого резкого обвала цены стало начало продаж смартфона на территории России.
Всего за сутки в России на десять тысяч рублей обвалилась цена на флагманский смартфон Samsung Galaxy S9. Официальные продажи смартфона начались 16 марта.
Сейчас все желающие могут купить Samsung Galaxy S9 за 50850 рублей. Причиной подобного обвала цен стал старт продаж смартфона на территории России.
Эксперты в области мобильного рынка считают, что в этом нет ничего удивительного. Дело в том, что Samsung намеренно завышает цены на свою продукцию.