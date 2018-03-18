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Опубликовано 18 марта 2018, 15:43

Новый фильм про Лару Крофт не смог обойти в прокате "Чёрную Пантеру"

Фото: &copy; Социальные сети

Фото: © Социальные сети

Последняя кинолента от Marvel установила рекорд нахождения в лидерах прокатных выходных.

Новый фильм про Лару Крофт с Алисией Викандер в главной роли заработал за первые выходные проката в США только 22 миллиона долларов. За это время фильма Marvel "Чёрная Пантера" собрал более 27 миллионов долларов.

В отличие от фильма с Алисией Викандер, "Чёрная Пантера" держится в рейтинге уже пятую неделю подряд. Общемировые сборы ленты уже преодолели отметку в 600 миллионов долларов.

Предполагается, что на следующей неделе она превзойдёт рекорды таких блокбастеров, как "Звёздные войны: Последний джедаи" и "Мстители". Сейчас фильм Marvel показывает невероятные успехи. Ранее стать лидером прокатных выходных пять раз подряд удавалось "Аватару" Джеймса Кэмерона.

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Сергей Сурепин
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