Новый фильм про Лару Крофт не смог обойти в прокате "Чёрную Пантеру"

Последняя кинолента от Marvel установила рекорд нахождения в лидерах прокатных выходных.

Новый фильм про Лару Крофт с Алисией Викандер в главной роли заработал за первые выходные проката в США только 22 миллиона долларов. За это время фильма Marvel "Чёрная Пантера" собрал более 27 миллионов долларов.

В отличие от фильма с Алисией Викандер, "Чёрная Пантера" держится в рейтинге уже пятую неделю подряд. Общемировые сборы ленты уже преодолели отметку в 600 миллионов долларов.