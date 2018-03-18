В Госдуме пообещали отреагировать на "наглое вмешательство" США в выборы

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал о провокациях, устроенных во время досрочного голосования в США на выборах российского президента. Так, Антонов сообщил, что в одном из городов "здания, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью", а людям, которые были готовы предоставить свои помещения для голосования, поступали угрозы, так что "они были вынуждены отказаться от этого".