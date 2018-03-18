В Госдуме пообещали отреагировать на "наглое вмешательство" США в выборы
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Россия отреагирует на наглое вмешательство американских властей в проведение президентских выборов России на территории Америки, заявил зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал о провокациях, устроенных во время досрочного голосования в США на выборах российского президента. Так, Антонов сообщил, что в одном из городов "здания, где должно было быть проведено голосование, облили гадостью", а людям, которые были готовы предоставить свои помещения для голосования, поступали угрозы, так что "они были вынуждены отказаться от этого".
— Я не сомневаюсь, что мы затребуем объяснения… Здесь налицо прямое нарушение законодательных прав, причём не пресекаемое властями. И об этом мы не дадим возможности умолчать, — сказал Чепа РИА "Новости".
— Мы, конечно же, отреагируем на такое наглое вмешательство властей США, — добавил он.