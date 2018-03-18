"Выборы состоялись". Москалькова не увидела масштабных нарушений на голосовании

Правозащитница также отметила высокий уровень явки, который на 19:00 мск составил 59,5%.

На выборах президента РФ серьёзных нарушений, повлиявших на результат волеизъявления россиян, не было. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

— Выборы состоялись, и явка достаточно высокая. И масштабных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление российских граждан и могли бы свидетельствовать о срыве, нет, — сказала правозащитница в ходе совещания мониторинговой рабочей группы.

Ранее сообщалось, что явка россиян на избирательные участки по всей стране составила 59,5% к 19:00 мск. Центризбирком РФ ожидает поступления большинства протоколов с участков в 2–3 часа ночи.