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Регион
Опубликовано 18 марта 2018, 19:56

"Выборы состоялись". Москалькова не увидела масштабных нарушений на голосовании

Татьяна Москалькова. Фото: &copy; L!FE/Владимир Суворов

Татьяна Москалькова. Фото: © L!FE/Владимир Суворов

Правозащитница также отметила высокий уровень явки, который на 19:00 мск составил 59,5%.

На выборах президента РФ серьёзных нарушений, повлиявших на результат волеизъявления россиян, не было. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

— Выборы состоялись, и явка достаточно высокая. И масштабных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление российских граждан и могли бы свидетельствовать о срыве, нет, — сказала правозащитница в ходе совещания мониторинговой рабочей группы.

Ранее сообщалось, что явка россиян на избирательные участки по всей стране составила 59,5% к 19:00 мск. Центризбирком РФ ожидает поступления большинства протоколов с участков в 2–3 часа ночи.

Напомним, за пост президента в РФ борется восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").

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Алёна Темирчиева
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