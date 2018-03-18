"Выборы состоялись". Москалькова не увидела масштабных нарушений на голосовании
Татьяна Москалькова. Фото: © L!FE/Владимир Суворов
Правозащитница также отметила высокий уровень явки, который на 19:00 мск составил 59,5%.
На выборах президента РФ серьёзных нарушений, повлиявших на результат волеизъявления россиян, не было. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
— Выборы состоялись, и явка достаточно высокая. И масштабных нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление российских граждан и могли бы свидетельствовать о срыве, нет, — сказала правозащитница в ходе совещания мониторинговой рабочей группы.
Ранее сообщалось, что явка россиян на избирательные участки по всей стране составила 59,5% к 19:00 мск. Центризбирком РФ ожидает поступления большинства протоколов с участков в 2–3 часа ночи.
Напомним, за пост президента в РФ борется восемь кандидатов: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвиженец), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста) и Григорий Явлинский ("Яблоко").