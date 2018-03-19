Эксперты рассказали, как правильно заряжать смартфоны

Многие пользователи задумались над тем, как правильно заряжать аккумулятор смартфона, при этом не навредив ему.

В основном смартфоны ставят на подзарядку на ночь, но это вредит аккумулятору. Дело в том, что после достижения 100%-го заряда блоки отключаются, однако аппарат начинает постепенно терять свой заряд и снова начинает подзаряжаться.

Таким образом, для аккумулятора активируется стрессовый режим работы. Из-за этого батарея изнашивается. Для того чтобы зарядить смартфон, необходимо только полтора-два часа, поэтому лучше это сделать до или после работы.

Основное правило при эксплуатации аккумулятора — избегание переохлаждения и перегрева устройства. Это обеспечит долговечность и безопасность не только аккумулятора, но и в целом смартфона.

Эксперты советуют также не достигать 100%-го заряда и не разряжать телефон полностью. Самый оптимальный заряд для аккумулятора — от 40 до 80 процентов. Крайности могут привести к тому, что аккумулятор начинает работать в стрессовом режиме.