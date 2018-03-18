Зюганов оценил итоги выборов как успешные
Геннадий Зюганов. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президентские выборы прошли успешно, и признался, что не сожалеет о решении выдвинуть кандидатом Павла Грудинина.
— Надеемся, что после столь успешных для нас выборов следующий офис у нас будет в пять раз больше, — сказал политик, выступая в штабе коммунистов.
Он поблагодарил бизнесмена Грудинина за "блестящее выступление" во время прошедшей кампании.
— Любой политик может ему позавидовать, — утверждает Зюганов.