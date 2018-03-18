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Регион
Опубликовано 18 марта 2018, 22:25

Зюганов оценил итоги выборов как успешные

Геннадий Зюганов. Фото: &copy;РИА Новости/Илья Питалев&nbsp;

Геннадий Зюганов. Фото: ©РИА Новости/Илья Питалев 

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президентские выборы прошли успешно, и признался, что не сожалеет о решении выдвинуть кандидатом Павла Грудинина.

— Надеемся, что после столь успешных для нас выборов следующий офис у нас будет в пять раз больше, — сказал политик, выступая в штабе коммунистов.

Он поблагодарил бизнесмена Грудинина за "блестящее выступление" во время прошедшей кампании.

— Любой политик может ему позавидовать, — утверждает Зюганов.

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Марина Калегина
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