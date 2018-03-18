Зюганов оценил итоги выборов как успешные

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что президентские выборы прошли успешно, и признался, что не сожалеет о решении выдвинуть кандидатом Павла Грудинина.

— Надеемся, что после столь успешных для нас выборов следующий офис у нас будет в пять раз больше, — сказал политик, выступая в штабе коммунистов.