Яровая: Президентские выборы в РФ показали миру пример легитимности и демократии

По словам заместителя председателя Госдумы, достичь такого результата помогло в том числе и качество российского избирательного законодательства.

Выборы президента России показали всему миру пример легитимности и демократии. Соответствующее заявление сделала заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая.

— Россия показала всему миру пример настоящей демократии и легитимности выборов. В условиях беспрецедентного давления извне граждане России выразили огромное доверие нашему национальному лидеру, — передаёт слова Яровой её пресс-служба.

По словам заместителя председателя Госдумы, достичь такого результата помогло в том числе и качество избирательного законодательства РФ, которое "задаёт новые мировые стандарты высокого доверия к избирательной системе".