Яровая: Президентские выборы в РФ показали миру пример легитимности и демократии
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Фото: ©РИА Новости/Александр Натрускин
По словам заместителя председателя Госдумы, достичь такого результата помогло в том числе и качество российского избирательного законодательства.
Выборы президента России показали всему миру пример легитимности и демократии. Соответствующее заявление сделала заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая.
— Россия показала всему миру пример настоящей демократии и легитимности выборов. В условиях беспрецедентного давления извне граждане России выразили огромное доверие нашему национальному лидеру, — передаёт слова Яровой её пресс-служба.
По словам заместителя председателя Госдумы, достичь такого результата помогло в том числе и качество избирательного законодательства РФ, которое "задаёт новые мировые стандарты высокого доверия к избирательной системе".
— Высокий уровень явки — это высокое качество гражданского общества России, что и есть народная демократия. Это высокий уровень доверия, это настроение оптимизма и неравнодушия, — подытожила Яровая.