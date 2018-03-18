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Опубликовано 18 марта 2018, 22:49

Яровая: Президентские выборы в РФ показали миру пример легитимности и демократии

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Фото: &copy;РИА Новости/Александр Натрускин

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая. Фото: ©РИА Новости/Александр Натрускин

По словам заместителя председателя Госдумы, достичь такого результата помогло в том числе и качество российского избирательного законодательства.

Выборы президента России показали всему миру пример легитимности и демократии. Соответствующее заявление сделала заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая.

— Россия показала всему миру пример настоящей демократии и легитимности выборов. В условиях беспрецедентного давления извне граждане России выразили огромное доверие нашему национальному лидеру, — передаёт слова Яровой её пресс-служба.

По словам заместителя председателя Госдумы, достичь такого результата помогло в том числе и качество избирательного законодательства РФ, которое "задаёт новые мировые стандарты высокого доверия к избирательной системе".

— Высокий уровень явки — это высокое качество гражданского общества России, что и есть народная демократия. Это высокий уровень доверия, это настроение оптимизма и неравнодушия, — подытожила Яровая.

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Аида Землекопова
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