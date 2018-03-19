Роспотребнадзор предупредил о вспышке в Либерии лихорадки Ласса

Как отмечается, в стране зарегистрировано три случая заболевания, два — в графстве Монтсеррадо и один — в графстве Нимба.

Специалисты Роспотребнадзора попросили россиян учитывать информацию о вспышке лихорадки Ласса в Либерии. Как отмечается, в стране зарегистрировано три случая заболевания, все заболевшие пациенты скончались.

— Согласно сообщению Национального института здравоохранения Либерии от 8 марта, в стране зарегистрировано три случая лихорадки Ласса. Во всех трёх случаях больные скончались, — отмечается в сообщении.

Двое заболевших были в графстве Монтсеррадо и один — в графстве Нимба. Как удалось выяснить специалистам, эпидемиологическое расследование не выявило контактов между пациентами. Специалисты Роспотребнадзора попросили учитывать данную информацию при планировании поездок.