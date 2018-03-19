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Регион
Опубликовано 19 марта 2018, 08:38

Роспотребнадзор предупредил о вспышке в Либерии лихорадки Ласса

Фото: &copy; РИА Новости/Алексей Мальгавко

Фото: © РИА Новости/Алексей Мальгавко

Как отмечается, в стране зарегистрировано три случая заболевания, два — в графстве Монтсеррадо и один — в графстве Нимба.

Специалисты Роспотребнадзора попросили россиян учитывать информацию о вспышке лихорадки Ласса в Либерии. Как отмечается, в стране зарегистрировано три случая заболевания, все заболевшие пациенты скончались.

— Согласно сообщению Национального института здравоохранения Либерии от 8 марта, в стране зарегистрировано три случая лихорадки Ласса. Во всех трёх случаях больные скончались, — отмечается в сообщении.

Двое заболевших были в графстве Монтсеррадо и один — в графстве Нимба. Как удалось выяснить специалистам, эпидемиологическое расследование не выявило контактов между пациентами. Специалисты Роспотребнадзора попросили учитывать данную информацию при планировании поездок.

При этом с начала года в стране выявили 28 случаев заболеваний по симптомам, которые похожи на лихорадку Ласса. Из них 12 имели летальный исход.

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Арина Демидова
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